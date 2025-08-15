ВСУ атаковали беспилотниками Сызрань Самарской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Ранним утром 15 августа жители Сызрани проснулись от громких взрывов и звуков работы системы противовоздушной обороны в небе над городом. По словам очевидцев, ПВО отражает воздушную атаку со стороны ВСУ.
Как очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT, взрывы прогремели в начале пятого утра. На текущий момент информация о последствиях атаки на земле не поступала. Официальные власти пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Курскую область. Вражеский беспилотник нанёс удар по многоквартирному жилому дому в Курске, в результате чего погибла женщина. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что всего пострадали 10 человек.