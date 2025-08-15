Встреча Путина и Трампа
15 августа, 01:26

Аэропорт Самары временно приостановил приём и выпуск самолётов

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В воздушной гавани Самары приостановили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Росавиация временно закрыла аэропорты Саратова и Тамбова. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний или на официальных информационных табло.

