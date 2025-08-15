Росавиация временно закрыла аэропорты Саратова и Тамбова

Росавиация на время закрыла аэропорты в двух российских городах ночью 15 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, временные ограничения ввели в воздушных гаванях Тамбова и Саратова.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе Росавиции добавили, что ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.