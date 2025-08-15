Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 23:31

Росавиация временно закрыла аэропорты Саратова и Тамбова

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Росавиация на время закрыла аэропорты в двух российских городах ночью 15 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, временные ограничения ввели в воздушных гаванях Тамбова и Саратова.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов»,указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

За три часа над регионами России сбили 13 украинских БПЛА
За три часа над регионами России сбили 13 украинских БПЛА

В пресс-службе Росавиции добавили, что ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники атаковали Курск. Там в результате налёта погибла женщина и начался пожар в многоквартирном доме.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar