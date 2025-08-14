В белгородском селе Дорогощь при атаке FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель

В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области мирный житель получил ранение в результате удара украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы области, мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы самообороны.