14 августа, 20:06

В белгородском селе Дорогощь при атаке FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель

Обложка © Life.ru

В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области мирный житель получил ранение в результате удара украинского FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы области, мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы самообороны.

Сейчас состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи его переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

Гладков: ВСУ нанесли удар по зданию Правительства Белгородской области
Ранее Life.ru писал, что ВСУ целый день атакуют Белгород десятками дронов. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что город переживает атаки, каких ещё не было в современной истории.

