Гладков: Белгород переживает атаки, каких ещё не было в современной истории

«Мы второй день проживаем то, чего ещё не было в нашей современной истории», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов, а удары направлены на центры управления гражданской власти с целью устрашения мирного населения.

Утром 14 августа вражеский дрон атаковал здание правительства области, нанеся серьёзные повреждения, в том числе первому и последнему этажам, а также кабинету главы региона и залам областной думы. Часть сотрудников была эвакуирована, в здании остались лишь трое для выполнения неотложных обязанностей. Аналогичные меры приняты и в администрации Белгорода. В тот же день дрон также атаковал легковой автомобиль: три человека получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Машина полностью сгорела.