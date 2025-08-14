Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:56

Гладков: Белгород переживает атаки, каких ещё не было в современной истории

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Атаки беспилотников, произошедшие в Белгороде 13 и 14 августа, стали беспрецедентными для региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции в четверг.

«Мы второй день проживаем то, чего ещё не было в нашей современной истории», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что в городе нет военных объектов, а удары направлены на центры управления гражданской власти с целью устрашения мирного населения.

В Белгороде зоопарк, театр и аквапарк приостановили работу после атаки БПЛА
В Белгороде зоопарк, театр и аквапарк приостановили работу после атаки БПЛА

Утром 14 августа вражеский дрон атаковал здание правительства области, нанеся серьёзные повреждения, в том числе первому и последнему этажам, а также кабинету главы региона и залам областной думы. Часть сотрудников была эвакуирована, в здании остались лишь трое для выполнения неотложных обязанностей. Аналогичные меры приняты и в администрации Белгорода. В тот же день дрон также атаковал легковой автомобиль: три человека получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Машина полностью сгорела.

БПЛА за тысячу долларов: чем Украина бьёт по Белгороду
БПЛА за тысячу долларов: чем Украина бьёт по Белгороду
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar