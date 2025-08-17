Встреча Путина и Трампа
17 августа, 02:55

Вооружённые силы Украины атакуют Нижегородскую область, работает ПВО

SHOT: Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Жители Кстово рассказали о десяти взрывах на окраине города. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Очевидцы также заметили в небе следы сбитых дронов. Предположительно, ПВО отражает атаку беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Гладков: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Ранее в небе над тремя районами Воронежской области расчёты ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы перехватили около пяти дронов. В одном из муниципальных образований при падении обломков пострадал железнодорожный монтёр. Мужчина доставлен в районную больницу. Была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции, что вызвало задержку движения поездов.

