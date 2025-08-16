Гладков: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области украинский дрон атаковал машину. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Автомобиль также получил повреждения: выбиты стёкла и посечён кузов.