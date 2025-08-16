Гладков: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области украинский дрон атаковал машину. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу. Автомобиль также получил повреждения: выбиты стёкла и посечён кузов.
А ранее в Минобороны отчитались о перехвате беспилотников ВСУ в небе над Белгородской областью. С 12:00 до 15:15 расчёты ПВО сбили 11 БПЛА. В результате атаки пострадали два мирных жителя. В период с 22:20 до 22:50 силы противовоздушной обороны также перехватили два дрона в воздушном пространстве Белгородской области, ещё по одному беспилотнику — над Курской и Орловской областями.