Регион
16 августа, 14:09

Средства ПВО за три часа сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С 12:00 до 15:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Власти региона призывают соблюдать спокойствие и следить за информационными сообщениями.

Женщина ранена в Белгороде во время атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы после сдетонировавшего на проезжей части дрона. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения во дворе многоквартирного дома.

Милена Скрипальщикова
