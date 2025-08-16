Средства ПВО за три часа сбили 11 дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С 12:00 до 15:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Власти региона призывают соблюдать спокойствие и следить за информационными сообщениями.