Гусев: Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА ВСУ

В небе над тремя районами Воронежской области расчёты ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы перехватили около пяти дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В одном из муниципальных образований при падении обломков пострадал железнодорожный монтёр. Мужчина доставлен в районную больницу. Кроме того, произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка, где работают пожарные расчёты. В ещё одном населённом пункте ликвидируют возгорание газовой трубы.

Была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции, что вызвало задержку движения поездов. Специалисты готовятся восстановить линию электропередачи.