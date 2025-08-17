Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области
SHOT: Около 10 взрывов прогремело над Лисками и Острогожском Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.
В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Видео © SHOT
По словам местных жителей, в районе прогремело около 10 взрывов, в небе наблюдались вспышки. Также очевидцы сообщили о звуке мотора в небе. Объявлена воздушная тревога.
Ранее в Борисоглебске Воронежской области прогремело не менее четырёх взрывов. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.