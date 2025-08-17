Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области

В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, в районе прогремело около 10 взрывов, в небе наблюдались вспышки. Также очевидцы сообщили о звуке мотора в небе. Объявлена воздушная тревога.