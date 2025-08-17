Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 00:19

Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

В Воронежской области зафиксировано около 10 взрывов Лисками и Острогожском. Видео © SHOT

По словам местных жителей, в районе прогремело около 10 взрывов, в небе наблюдались вспышки. Также очевидцы сообщили о звуке мотора в небе. Объявлена воздушная тревога.

Ранее в Борисоглебске Воронежской области прогремело не менее четырёх взрывов. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Воронежская область
