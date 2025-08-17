Встреча Путина и Трампа
16 августа, 22:25

Серия мощных взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области

SHOT: В Борисоглебске Воронежской области прогремело не менее четырёх взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. Согласно предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские БПЛА. Об этом передаёт SHOT.

По словам местных жителей, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Официальных сообщений о последствиях атаки на земле и возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Силы ПВО за полчаса уничтожили четыре БПЛА над тремя регионами России

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского беспилотного летательного аппарата по автомобилю в населённом пункте Ивановская Лисица Грайворонского округа. В результате атаки пострадала женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу.

