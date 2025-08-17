Серия мощных взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области

Серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. Согласно предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают украинские БПЛА. Об этом передаёт SHOT.

По словам местных жителей, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Официальных сообщений о последствиях атаки на земле и возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.