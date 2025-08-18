Снова в футболке: Зеленский встретился с Келлогом, которого не взяли на Аляску

Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Зеленский встретился в Вашингтоне с Келлогом. Видео © Пресс-служба Зеленского

«Келлог зашёл в гостиницу, где находится Зеленский, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированных источников», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, встреча состоялась в отеле, расположенном вблизи Белого Дома.