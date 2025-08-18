Снова в футболке: Зеленский встретился с Келлогом, которого не взяли на Аляску
Зеленский в чёрной футболке встретился в Вашингтоне с Келлогом
Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
Зеленский встретился в Вашингтоне с Келлогом. Видео © Пресс-служба Зеленского
«Келлог зашёл в гостиницу, где находится Зеленский, примерно за 15-20 минут до 9 утра. После этого факт самой встречи подтвердили на месте информированных источников», — говорится в сообщении.
Как сообщает издание, встреча состоялась в отеле, расположенном вблизи Белого Дома.
Ранее СМИ писали, что Келлога не включили в состав американской делегации на переговорах с Россией на Аляске из-за его слишком проукраинской позиции. Сам политик рассчитывал принять участие во встрече.
