«Нежелательный» гость: Стало известно, почему Келлога выкинули из делегации Трампа
Келлогу отказали в участии в переговорах РФ и США из-за позиции по Украине
Спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога не включили в состав делегации США на саммит с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, Келлог рассчитывал принять участие во встрече, но его имя отсутствует в окончательных списках. Как пояснил высокопоставленный представитель администрации Трампа, российская сторона видит в нём политика, симпатизирующего Киеву, что делает его присутствие контрпродуктивным.
Напомним, что историческая встреча Владимира Путина с Трампом состоится в стенах военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Всё начнётся в 22:30 по Москве. К настоящему моменту самолёт президента России уже приземлился на территории США. Состав российской делегации Life.ru публиковал здесь.