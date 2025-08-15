«Нежелательный» гость: Стало известно, почему Келлога выкинули из делегации Трампа

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога не включили в состав делегации США на саммит с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Келлог рассчитывал принять участие во встрече, но его имя отсутствует в окончательных списках. Как пояснил высокопоставленный представитель администрации Трампа, российская сторона видит в нём политика, симпатизирующего Киеву, что делает его присутствие контрпродуктивным.