Планируемый Украиной теракт на Крымском мосте курировался британской разведкой MI6 при участии спецслужб других стран. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Здесь участвовало несколько разведслужб, иначе машина не была бы пропущена… Это говорит о том, что была дана команда соответствующими спецслужбами машину не досматривать. То есть участвовали европейские разведки. И MI6 могла это дело курировать», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Кнутов отметил, что автомобиль с финской взрывчаткой беспрепятственно пересёк границы нескольких стран, включая Украину, государства ЕС и Грузию, что было бы невозможно без координации со стороны западных спецслужб. По его мнению, Финляндия также могла быть причастна к поставке взрывчатых веществ.