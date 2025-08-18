Эксперт раскрыл, кто стоит за очередной попыткой Киева устроить теракт на Крымском мосту
Планируемый Украиной теракт на Крымском мосте курировался британской разведкой MI6 при участии спецслужб других стран. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Здесь участвовало несколько разведслужб, иначе машина не была бы пропущена… Это говорит о том, что была дана команда соответствующими спецслужбами машину не досматривать. То есть участвовали европейские разведки. И MI6 могла это дело курировать», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Кнутов отметил, что автомобиль с финской взрывчаткой беспрепятственно пересёк границы нескольких стран, включая Украину, государства ЕС и Грузию, что было бы невозможно без координации со стороны западных спецслужб. По его мнению, Финляндия также могла быть причастна к поставке взрывчатых веществ.
Эксперт связал планируемый теракт с попыткой сорвать договорённости, достигнутые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Кнутов предположил, что Киев стремился спровоцировать Москву на резкую реакцию, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт на Крымском мосту, спланированный украинскими спецслужбами. Разведка Незалежной рассчитывала подорвать объект с помощью автомобиля, в который была загружена взрывчатка — 130 килограммов взрывчатого вещества финского происхождения обнаружили в батарейном отсеке автомобиля.