18 августа, 12:52

Террор вместо мира: Политолог объяснил, почему Киев продолжает срывать попытки урегулирования

Политолог Баширов: Киев терактом на Крымском мосту хотел сорвать переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Киев хотел сорвать переговоры о перемирии, организовав теракт на Крымском мосту. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

Марат Баширов

Профессор ВШЭ, политолог

Причина, по которой Киеву выгодно прервать переговоры, заключается в том, что условия не отвечают интересам британцев, считает политолог. По его словам, после запуска мирного процесса США и Россия объявят о совместных экономических проектах, которые нанесут значительный ущерб экономике Британии.
Крым был выбран из-за его ключевой роли в Черноморском регионе, что делает его своего рода «плавучим авианосцем». Эта стратегическая ценность была осознана ещё при Екатерине II, когда князь Григорий Потёмкин принял решение о его присоединении, и с тех пор, подчеркнул Баширов, ничего не изменилось. Поэтому даже при готовности Путина к переговорам о мире Киев саботирует мирные усилия.

«Именно поэтому, даже несмотря на то что сам Владимир Путин готов обсуждать гарантии безопасности, Киев продолжает срывать все попытки достижения мира», — резюмировал эксперт.

Крымский мост планировали подорвать с помощью 130 кг финской взрывчатки
Крымский мост планировали подорвать с помощью 130 кг финской взрывчатки

Ранее сегодня в ФСБ заявили о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы. По информации ведомства, для этого планировалось использовать автомобиль, загруженный взрывчаткой. Все причастные к доставке машины задержаны, а взрывное устройство было обезврежено.

