Крымский мост планировали подорвать с помощью 130 кг финской взрывчатки
В батарейном отсеке автомобиля, с помощью которого киевский режим планировал подорвать Крымский мост, находилось 130 килограммов взрывчатки финского производства. Об этом говорится в видеосюжете корреспондента RT Игоря Жданова.
Допрос водителя, который ехал на заминированном авто по Крымскому мосту. Видео © Telegram / RT на русском
«130 кг финской взрывчатки было заложено в батарейный отсек гибридного Chevrolet», — рассказал журналист.
По его данным, взрывчатку поместили в машину на территории Украины, после чего её провезли через несколько таможенных досмотров в Европе. Бомбу планировали активировать дистанционно, как только автомобиль окажется на мосту. Водителю, не знавшему о заложенном заряде, украинские разведчики обещали заплатить 2,5 тыс. долларов за перегон.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали автомобиль, который украинская разведка намеревалась подорвать на Крымском мосту. Транспортное средство проехало транзитом по территории нескольких государств и попало в Россию из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс», после которого следующим пунктом назначения должен был стать Краснодарский край.