Крымский мост планировали подорвать с помощью 130 кг финской взрывчатки

В батарейном отсеке автомобиля, с помощью которого киевский режим планировал подорвать Крымский мост, находилось 130 килограммов взрывчатки финского производства. Об этом говорится в видеосюжете корреспондента RT Игоря Жданова.

Допрос водителя, который ехал на заминированном авто по Крымскому мосту. Видео © Telegram / RT на русском

«130 кг финской взрывчатки было заложено в батарейный отсек гибридного Chevrolet», — рассказал журналист.

По его данным, взрывчатку поместили в машину на территории Украины, после чего её провезли через несколько таможенных досмотров в Европе. Бомбу планировали активировать дистанционно, как только автомобиль окажется на мосту. Водителю, не знавшему о заложенном заряде, украинские разведчики обещали заплатить 2,5 тыс. долларов за перегон.