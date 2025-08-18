Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 05:44

«Три метра до смерти»: Российский водитель спас бойцов от взрыва в Запорожье

Водитель подразделения Днепр ВС РФ спас бойцов от подрыва на мине в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В Запорожской области водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть УАЗ за секунды до взрыва. Об этом РИА «Новости» рассказал старший водитель подразделения с позывным Механик.

«На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до неё, резко руль вправо, чтобы уйти от неё и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой разворотило бы нам (всю машину — прим. Life.ru)», — поделился он.

По словам командира подразделения с позывным Депутат, УАЗ перевозил расчёт FPV-дронов, боекомплект и продукты для бойцов на линии соприкосновения. За несколько минут до этого украинские военные заминировали дорогу при помощи дрона «Баба-Яга». После взрыва бойцы вынесли боекомплект и продолжили выполнение боевой задачи, несмотря на повреждения автомобиля и полученные травмы.

Ранее санитарный инструктор с позывным Тихий сумел вывести из-под огня десять раненых российских бойцов. Чтобы отвлечь внимание противника, он вместе с напарником вышел на открытую тропу и попал под обстрел. Медик получил ранение в руку и контузию, а его товарищ — несколько осколочных ранений в лицо. Несмотря на это, военные смогли выполнить задачу и обеспечить эвакуацию пострадавших.

Милена Скрипальщикова
