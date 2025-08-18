«Три метра до смерти»: Российский водитель спас бойцов от взрыва в Запорожье

В Запорожской области водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть УАЗ за секунды до взрыва. Об этом РИА «Новости» рассказал старший водитель подразделения с позывным Механик.

«На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину... Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до неё, резко руль вправо, чтобы уйти от неё и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой — разворотило бы нам (всю машину — прим. Life.ru)», — поделился он.

По словам командира подразделения с позывным Депутат, УАЗ перевозил расчёт FPV-дронов, боекомплект и продукты для бойцов на линии соприкосновения. За несколько минут до этого украинские военные заминировали дорогу при помощи дрона «Баба-Яга». После взрыва бойцы вынесли боекомплект и продолжили выполнение боевой задачи, несмотря на повреждения автомобиля и полученные травмы.