11 августа, 13:48

Под огнём и с раненой рукой: Санитар «Тихий» перехитрил ВСУ и спас 10 бойцов из окружения

Обложка © Александр Река/ТАСС

Санитарный инструктор с позывным Тихий сумел обмануть бойцов ВСУ и вывести из-под угрозы 10 раненых российских военнослужащих в зоне проведения СВО, сообщает «Красная звезда».

По его словам, группа раненых двигалась к безопасной точке на дистанции 20–30 метров друг от друга. Противник заметил только медиков и не обнаружил следовавших за ними бойцов. Чтобы отвлечь внимание, Тихий и его напарник свернули на открытую тропу, где попали под обстрел из автоматического гранатомёта. Напарник получил четыре осколочных ранения в лицо, самого Тихого задело в руку, оба были контузены.

Несмотря на ранения, они оказали себе первую помощь и продолжили контролировать эвакуацию. Тем временем раненые бойцы уже двигались по безопасному маршруту, вне поля зрения противника, и в полном составе дошли до своих позиций без дополнительных потерь.

За этот поступок Тихий был награждён медалью «За отвагу».

А ранее Life.ru рассказывал о 10-летнем герое из Курской области, который защитил российских военных от ВСУ. Серёжа вместе с отцом тайно вынесли из сарая в оккупированном селе патронные ленты украинских солдат, чтобы передать их российским бойцам.

