«Если бы видел — вернулся бы в строй»: Слепой ветеран СВО стал массажистом после возвращения домой

42-летний Ильяс Атаев, потерявший зрение во время спецоперации, осваивает новую профессию массажиста благодаря помощи Народного фронта. Ветеран, прошедший реабилитацию в Центре им. А.И. Мещерякова, получил в дар от общественников профессиональный массажный стол для начала частной практики. О непростом пути бывшего бойца СВО и преодолении себя рассказали Life.ru в Народном фронте.

«Если бы зрение хоть чуть-чуть было, вернулся бы в строй», — признаётся Ильяс, который ранее командовал взводом спецназа «Ахмат».

Слепой ветеран СВО стал массажистом после возвращения домой. Видео © Предоставлено Life.ru

Уроженец Кабардино-Балкарии работал строителем до того момента, когда новости об обстрелах Донецка побудили его добровольно отправиться на фронт. В одном из боёв он получил тяжёлое ранение, приведшее к полной слепоте.

Супруга Ильяса Сузанна, которую он ласково называет «моё сокровище», стала его главной опорой в период реабилитации. Несмотря на эмоциональные трудности, она поддерживала мужа на всех этапах восстановления.

Фото © Предоставлено Life.ru

В Центре им. Мещерякова Ильяс освоил курс классического массажа, а теперь поступил в медицинский колледж, чтобы изучить лечебные техники.

«От массажа много пользы, если профессионально делать. Теперь и я так же могу приносить пользу людям и иметь работу, приносящую доход. Для меня это важно — быть полезным», — сказал Ильяс.

Ветеран планирует открыть собственный массажный кабинет и переехать в Московскую область, а также освоить ещё и лечебный массаж. Как отметили в Народном фронте, подобные истории мотивируют расширять программы реабилитации и профессиональной адаптации для военнослужащих.

История Ильяса стала примером мужества, стойкости и возможности обрести новое призвание даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Народный фронт продолжает помогать ветеранам СВО, включая тех, кто потерял зрение или слух. Оказать помощь участникам спецоперации можно через сайт «Всё для Победы!», где собираются средства на обеспечение военных подразделений.