Боевое братство: Русский воин три километра протащил на себе сослуживца и спас от ВСУ

Военкор Коц: Боец ВС РФ более трёх километров нёс на себе раненого сослуживца
В зоне СВО в посёлке Щербиновка на Украине произошла трогательная история настоящего армейского братства. На позициях находились бойцы ВС РФ с позывными ВДВ и Штурмовик. Когда боевики ВСУ напали на их подразделение и ранили обоих, воинам пришлось пройти примерно три километра, чтобы эвакуироваться. Почти всё это время русский солдат нёс своего товарища на себе, рассказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
По его словам, боец Штурмовик получил более тяжёлые ранения, однако ВДВ не хотел оставлять сослуживца. Вспоминая тот тяжёлый момент, солдат отметил, что предложил товарищу остаться и идти самостоятельно, но ВДВ отказался бросать брата по оружию.
Штурмовик был в тяжёлом состоянии, поэтому военные осторожно передвигались и периодически связывались с командованием, чтобы эвакуироваться в более безопасное место. На помощь им пришли российские дроны. Операторы БПЛА, подбадривая товарищей, направили их к точке сброса медикаментов и припасов. Оба спаслись.
