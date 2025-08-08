Боевое братство: Русский воин три километра протащил на себе сослуживца и спас от ВСУ

В зоне СВО в посёлке Щербиновка на Украине произошла трогательная история настоящего армейского братства. На позициях находились бойцы ВС РФ с позывными ВДВ и Штурмовик. Когда боевики ВСУ напали на их подразделение и ранили обоих, воинам пришлось пройти примерно три километра, чтобы эвакуироваться. Почти всё это время русский солдат нёс своего товарища на себе, рассказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

По его словам, боец Штурмовик получил более тяжёлые ранения, однако ВДВ не хотел оставлять сослуживца. Вспоминая тот тяжёлый момент, солдат отметил, что предложил товарищу остаться и идти самостоятельно, но ВДВ отказался бросать брата по оружию.