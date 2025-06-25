«Прыгнул рыбкой»: Боец РФ рассказал, как дулом автомата сбил дрон ради спасения сослуживцев

Рядовой Андрей Ласков, известный под позывным Ласка, сознательно подставился под удар вражеского беспилотника, чтобы спасти жизни своих сослуживцев из артиллерийского расчёта. Этот беспримерный подвиг произошёл во время боёв под Крынками на Херсонском направлении. За проявленное мужество боец представлен к Ордену Мужества.

Отец троих детей, он отправился на специальную военную операцию добровольцем, считая защиту Родины своим долгом. Его расчёт из 28-го мотострелкового полка группировки «Днепр» стал настоящей головной болью для противника, успешно уничтожая вражеские позиции. Во время очередного боя, когда украинские войска начали массированную атаку с использованием дронов-камикадзе, Андрей принял решение принять удар на себя.

«Дерево бы меня не спасло... У меня был один шанс из тысячи на выживание. Я прыгнул под БПЛА рыбкой», — вспоминает он в разговоре с RG.ru.

Благодаря мгновенной реакции — удару автомата по приближающемуся дрону — основная волна взрыва прошла мимо, что позволило ему выжить, хотя и с тяжелейшими ранениями. После 26 операций и года, проведённого в госпиталях, Андрей продолжает восстановление. Несмотря на предстоящую ампутацию руки, он не жалеет о своем выборе, зная, что его жертва не была напрасной — боевая позиция, которую он защищал, до сих пор используется российскими артиллеристами.

«Мы были лютыми артиллеристами. Но наши сменщики не хуже, победа будет за нами», — уверен герой.

9 мая 2024 года Андрей встретил День Победы на ногах, посетив могилу погибшего товарища в подмосковной Электростали. Уникальное видео его подвига, снятое украинскими операторами дронов и найденное в захваченном блиндаже, стало свидетельством беспримерного мужества российского воина.