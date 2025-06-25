Снайперы на Запорожском направлении научились сбивать украинские дроны из штатных винтовок
Боец «Гусар»: На Запорожском направлении научились сбивать БПЛА из винтовок
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Снайперы 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр», действующей на Запорожском направлении, успешно сбивают различные украинские беспилотники с помощью штатных винтовок СВД. Об этом сообщил инструктор с позывным «Гусар» в интервью РИА «Новости».
«На полигоне я занимался с новобранцами, которые только начали службу в роли снайперов. Мы отрабатывали основы — стрельбу, поражение целей на дистанциях до 900 метров. Моя задача — дать им базовые навыки пехотного снайпера с использованием СВД», — рассказал он.
По его словам, сейчас роль снайперов значительно расширилась из-за особенностей боевой обстановки на этом участке фронта.
«Основных задач две: прикрытие пехоты во время штурма и ночная охота на дроны. Ребята сбивают «Бабу-ягу», FPV-дроны, «мавики». С должной подготовкой они способны эффективно работать против разведывательных, наблюдательных и ударных беспилотников даже в темноте», — добавил «Гусар».
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