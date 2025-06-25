Солдатская смекалка: Российские военные обхитрили ВСУ с помощью товаров из секс-шопа

Российские военные применили надувных кукол из секс-шопа в качестве ложных целей на поле боя. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Российские военные используют надувные куклы в качестве обманных целей для врага. Видео © VK / Россия

В начале СВО российские военные обнаружили в магазине для взрослых надувных кукол, после чего возникла идея использовать их для имитации живой силы. Такие манекены могли отвлекать внимание противника и заставлять его тратить боеприпасы на ложные цели, пояснил политолог в беседе с URA.ru.

Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, отметил Гагин. Однако российские военные нашли решение, дополнив макеты подогревающими элементами для создания правдоподобного теплового сигнала.