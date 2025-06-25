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25 июня, 09:48

Солдатская смекалка: Российские военные обхитрили ВСУ с помощью товаров из секс-шопа

Эксперт Гагин: Бойцы ВС РФ использовали кукол из секс-шопа для обмана ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Raysikh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Raysikh

Российские военные применили надувных кукол из секс-шопа в качестве ложных целей на поле боя. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Российские военные используют надувные куклы в качестве обманных целей для врага. Видео © VK / Россия

В начале СВО российские военные обнаружили в магазине для взрослых надувных кукол, после чего возникла идея использовать их для имитации живой силы. Такие манекены могли отвлекать внимание противника и заставлять его тратить боеприпасы на ложные цели, пояснил политолог в беседе с URA.ru.

Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, отметил Гагин. Однако российские военные нашли решение, дополнив макеты подогревающими элементами для создания правдоподобного теплового сигнала.

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Враг тоже использует военные хитрости. Зачастую это очень циничные и коварные уловки. Ранее стало известно, что бойцы ВСУ заминировали останки погибшего ветерана СВО и Афганской войны Андрея Кобылина. Одним этим не обошлось — пока воин был ещё жив, противник вёл огонь по российским военным, которые пытались приблизиться к умирающему товарищу, чтобы спасти его.

Юрий Лысенко
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