Солдатская смекалка: Российские военные обхитрили ВСУ с помощью товаров из секс-шопа
Эксперт Гагин: Бойцы ВС РФ использовали кукол из секс-шопа для обмана ВСУ
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Российские военные применили надувных кукол из секс-шопа в качестве ложных целей на поле боя. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Российские военные используют надувные куклы в качестве обманных целей для врага. Видео © VK / Россия
В начале СВО российские военные обнаружили в магазине для взрослых надувных кукол, после чего возникла идея использовать их для имитации живой силы. Такие манекены могли отвлекать внимание противника и заставлять его тратить боеприпасы на ложные цели, пояснил политолог в беседе с URA.ru.
Главная сложность заключалась в том, что надувные куклы не излучают тепло, а значит, остаются невидимыми для тепловизоров, отметил Гагин. Однако российские военные нашли решение, дополнив макеты подогревающими элементами для создания правдоподобного теплового сигнала.
Враг тоже использует военные хитрости. Зачастую это очень циничные и коварные уловки. Ранее стало известно, что бойцы ВСУ заминировали останки погибшего ветерана СВО и Афганской войны Андрея Кобылина. Одним этим не обошлось — пока воин был ещё жив, противник вёл огонь по российским военным, которые пытались приблизиться к умирающему товарищу, чтобы спасти его.