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24 июня, 15:37

Обвели вокруг пальца: Украинская высадка в Крыму обернулась провалом

Российские военные сорвали подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались провести артиллерийскую подготовку высадки морского десанта в Крыму, но

ракетный удар пришёлся в никуда, так как Морской отряд «Эспаньолы» обвёл противника вокруг пальца. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Два майора».

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку уничтожить ракетным ударом состав морского отрада, но команде удалось обыграть врага. Благодаря слаженной работе с ФСБ были выявлены признаки высокой активности информаторов иностранных спецслужб, и за сутки до ракетного удара «Эспаньону» предупредили, что позволило вовремя вывести людей и пункт управления. Но, чтобы противник не смог распространять фейки, наши бойцы после удара вернулись на место и «поглумились» над обманутым противником.

«Зная, что вражеское ЦИПСО будет разгонять враньё, бойцы отряда прибыли на место и, пока помогали пожарным тушить бывшую базу, сняли её пустующие остатки», — говорится в сообщении.

Видео © Telegram/Два Майора

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Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области элитный спецназ ВСУ понёс серьёзные потери. Из-за острой нехватки опытных военных даже наиболее известные спецподразделения используются в эксплуатационном порядке, что приводит к их быстрому сокращению и снижению боевого потенциала.

Юлия Сафиулина
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