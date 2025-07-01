Риск того стоил: Боец ВС РФ прорвался на квадроцикле через мины ВСУ, чтобы спасти сослуживца

Российский боец на квадроцикле совершил дерзкий прорыв через заминированную дорогу, чтобы спасти раненого товарища. Кадры опубликованы в телеграм-канале бойцов из батальона «Питерского» спецназа «Ахмат».

У бойца ВС РФ была задача, которую он выполнял несмотря ни на что. К счастью, риск был оправдан — эвакуация товарища прошла успешна, ему была оказана необходимая медицинская помощь.