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1 июля, 12:01

Риск того стоил: Боец ВС РФ прорвался на квадроцикле через мины ВСУ, чтобы спасти сослуживца

Боец ВС РФ прорвался на квадроцикле через мины ВСУ, чтобы спасти сослуживца

Российский боец на квадроцикле совершил дерзкий прорыв через заминированную дорогу, чтобы спасти раненого товарища. Кадры опубликованы в телеграм-канале бойцов из батальона «Питерского» спецназа «Ахмат».

У бойца ВС РФ была задача, которую он выполнял несмотря ни на что. К счастью, риск был оправдан — эвакуация товарища прошла успешна, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Ранее Life.ru писал о другом герое спецоперации. Военнослужащий ВС России Наиль Вялшин сообщил, что в ДНР российские войска столкнулись с яростной обороной ВСУ, перешедшей в ближний бой с применением холодного оружия.

Ольга Сливченко
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