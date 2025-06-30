«Прости»: Россиянка узнала о смерти пропавшего на СВО мужа в пророческом сне

Жительница ДНР получила прощальное послание от пропавшего на СВО бывшего мужа через вещий сон. Об этом сообщает сайт Kp.ru.

Юлия из Донецкой Народной Республики рассказала, что её бывший супруг Владимир, с которым они воспитывали двоих детей, ушёл на фронт по контракту в 2023 году. Несмотря на расставание, мужчина продолжал заботиться о семье и мечтал о воссоединении — в последнем разговоре он обещал перевезти родных в Краснодар и говорил о планах завести дочь.

В январе 2025 года женщина увидела тревожный сон: Владимир извинялся со словами «Прости, но теперь доченьки у нас точно не будет». В этот же день пришло известие о его исчезновении. Через три месяца страшные догадки подтвердились — тело бойца нашли с датой гибели 22 декабря 2024 года.

Владимир посмертно награждён Орденом Мужества за выполнение боевого задания. Торжественное прощание с военным состоялось в апреле 2025 года.