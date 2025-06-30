«Прости»: Россиянка узнала о смерти пропавшего на СВО мужа в пророческом сне
Kp.ru: Пропавший боец СВО явился во сне бывшей жене и сообщил о своей гибели
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Жительница ДНР получила прощальное послание от пропавшего на СВО бывшего мужа через вещий сон. Об этом сообщает сайт Kp.ru.
Юлия из Донецкой Народной Республики рассказала, что её бывший супруг Владимир, с которым они воспитывали двоих детей, ушёл на фронт по контракту в 2023 году. Несмотря на расставание, мужчина продолжал заботиться о семье и мечтал о воссоединении — в последнем разговоре он обещал перевезти родных в Краснодар и говорил о планах завести дочь.
В январе 2025 года женщина увидела тревожный сон: Владимир извинялся со словами «Прости, но теперь доченьки у нас точно не будет». В этот же день пришло известие о его исчезновении. Через три месяца страшные догадки подтвердились — тело бойца нашли с датой гибели 22 декабря 2024 года.
Владимир посмертно награждён Орденом Мужества за выполнение боевого задания. Торжественное прощание с военным состоялось в апреле 2025 года.
Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции медик с позывным Лекарь экстренно принял роды у женщины, невзирая на вражеские обстрелы. Этот случай наглядно продемонстрировал не только высочайший уровень профессионализма российских военных медиков, но и их готовность выполнять свой долг в самых экстремальных условиях.