«До последней пули в кармане»: Боец ВС РФ рассказал о бое на ножах с ВСУ

Российские военные столкнулись с ожесточённым сопротивлением бойцов ВСУ в населённом пункте Петровское (ДНР) — там дошло до ножевого боя. Об этом сообщил военнослужащий ВС России Наиль Вялшин, слова которого приводятся пресс-службой Министерства обороны.

Военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин рассказал о ножевом бое с ВСУ. Видео © Telegram/ Минобороны России

По словам Вялшина, российским военным приходилось использовать тактику скрытного передвижения, заходя с лесополос и перемещаясь по открытой местности парами. В это время мотоциклисты принимали на себя удары украинских дронов. ВСУ пытались провести ротацию и контратаковать 11 раз, однако российские военнослужащие успешно подбивали вновь прибывающую технику и пикапы с десантом.

«Мы держались до последнего, до последней пули в кармане, отбивали их ротации. Да, доходило до ближнего боя, вплоть до ножевого, потому что противник очень пытался, хотел забрать обратно все себе. Но если мы заскакиваем, то не назад же бежать, а идти до конца», — рассказал Вялшин.