«Сразу понятно, что не наш»: В Курской области российские бойцы нашли дрон ВСУ со свастикой

В Курской области при разминировании территории военнослужащие 91-го инженерно-сапёрного полка группировки «Север» обнаружили украинские беспилотники с нацистской символикой. Об этом рассказали сами военные в видео от Минобороны РФ.

Обнаруженные украинские дроны в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Обнаружен был DJI [дрон]. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — сказал командир расчёта сапёров с позывным Бармалей.

Также сообщается, что в ходе гуманитарного разминирования освобождённых территорий Курской области военнослужащие 91-го инженерно-сапёрного полка обнаружили принадлежавшие противнику беспилотные летательные аппараты, планшетные компьютеры и мобильные телефоны.

