Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки «Центр», рассказал в видео Минобороны РФ, что пошёл на фронт, потому что не хотел дальше отбывать тюремный срок. По словам бойца, он уже отбыл три срока и начал четвёртый.

«Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс ещё полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек», — объяснил он.

Беляков также признался, что во время первого заключения сделал себе татуировку в виде свастики, но впоследствии осознал, что это была ошибка, учитывая, что его дед сражался за СССР. Он отметил, что если бы родственник был жив, то, вероятно, «задушил бы внука на месте или застрелил». Тем не менее именно эта татуировка помогла ему быстро войти в коллектив 72-й бригады: увидев её, сослуживцы сразу начали поддерживать и подбадривать нового бойца.

«Вот эта наколка, орёл, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь», – признался Беляков.