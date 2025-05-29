Российские разведчики в Сумской области заполучили приятный трофей: новые чешские винтовки CZ Bren-2, переданные им сложившими оружие украинскими военнослужащими. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил командир разведывательной роты с позывным Галёк.

Инцидент произошёл в районе села Беловоды. Группа российских разведчиков устроила засаду и позволила четверым бойцам ВСУ подойти вплотную. Украинские солдаты забрели прямиком в их укрытие и, застигнутые врасплох, не оказали сопротивления и сразу же подняли руки.

«Их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? «Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2». Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — сказал Галёк.