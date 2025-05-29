«Хлопцы, мы вам принесли винтовку»: Бойцы ВСУ забрели в укрытие наших разведчиков и сдались
ВС РФ на Сумщине получили в дар от пленных бойцов ВСУ чешские винтовки CZ Bren-2
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Российские разведчики в Сумской области заполучили приятный трофей: новые чешские винтовки CZ Bren-2, переданные им сложившими оружие украинскими военнослужащими. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил командир разведывательной роты с позывным Галёк.
Инцидент произошёл в районе села Беловоды. Группа российских разведчиков устроила засаду и позволила четверым бойцам ВСУ подойти вплотную. Украинские солдаты забрели прямиком в их укрытие и, застигнутые врасплох, не оказали сопротивления и сразу же подняли руки.
«Их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? «Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2». Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — сказал Галёк.
Ранее российские военные в ходе освобождения населённого пункта Богдановка в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков украинской армии, у которых при себе не было никаких опознавательных знаков. Солдаты сомневаются, что это были украинцы.