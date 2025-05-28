Российский военный случайно снял гибель своей группы из-за подлого удара ВСУ во время перемирия
Боец ВС РФ случайно снял момент гибели своей группы при ударе ВСУ в перемирие
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российский военнослужащий случайно заснял на видео гибель своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Один из подчинённых командира роты 22-го полка ВС РФ с позывным Турист отправился на эвакуацию военной техники, однако командиры подразделений ВСУ нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по нашим парням. Предположительно, атака была осуществлена с территории Сумской области. В этот момент российские солдаты находились у подбитой техники на мосту через реку.
«Ребята тогда пошли эвакуировать технику, надеясь, что противник не будет атаковать в праздничное перемирие», — пояснил офицер.
Оператор лишь успел обратиться к товарищу и спустя несколько секунд в место, где стояли военные, попал снаряд ВСУ. После взрыва автора видео отбросило на землю, вспышка осветило место взрыва, а над мостом поднялся густой белый дым. Единственным выжившим из всей группы стал оператор.
Напомним, что 8 мая было объявлено трёхдневное перемирие по инициативе президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. Однако Киев отказался соблюдать режим тишины и многократно его нарушил. Глава государства заявил, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать российскую границу во время перемирия, несмотря на то, что Москва была готова продлить его в зависимости от действий Украины.