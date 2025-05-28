Российский военный случайно снял гибель своей группы из-за подлого удара ВСУ во время перемирия

Российский военнослужащий случайно заснял на видео гибель своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.

Один из подчинённых командира роты 22-го полка ВС РФ с позывным Турист отправился на эвакуацию военной техники, однако командиры подразделений ВСУ нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по нашим парням. Предположительно, атака была осуществлена с территории Сумской области. В этот момент российские солдаты находились у подбитой техники на мосту через реку.

«Ребята тогда пошли эвакуировать технику, надеясь, что противник не будет атаковать в праздничное перемирие», — пояснил офицер.