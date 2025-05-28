Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:55

Российский военный случайно снял гибель своей группы из-за подлого удара ВСУ во время перемирия

Боец ВС РФ случайно снял момент гибели своей группы при ударе ВСУ в перемирие

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий случайно заснял на видео гибель своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.

Один из подчинённых командира роты 22-го полка ВС РФ с позывным Турист отправился на эвакуацию военной техники, однако командиры подразделений ВСУ нарушили режим прекращения огня и нанесли удар по нашим парням. Предположительно, атака была осуществлена с территории Сумской области. В этот момент российские солдаты находились у подбитой техники на мосту через реку.

«Ребята тогда пошли эвакуировать технику, надеясь, что противник не будет атаковать в праздничное перемирие», — пояснил офицер.

Оператор лишь успел обратиться к товарищу и спустя несколько секунд в место, где стояли военные, попал снаряд ВСУ. После взрыва автора видео отбросило на землю, вспышка осветило место взрыва, а над мостом поднялся густой белый дым. Единственным выжившим из всей группы стал оператор.

«Война на столетия»: Медведчук объяснил, почему Киев не закончит конфликт даже после перемирия
«Война на столетия»: Медведчук объяснил, почему Киев не закончит конфликт даже после перемирия

Напомним, что 8 мая было объявлено трёхдневное перемирие по инициативе президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. Однако Киев отказался соблюдать режим тишины и многократно его нарушил. Глава государства заявил, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать российскую границу во время перемирия, несмотря на то, что Москва была готова продлить его в зависимости от действий Украины.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar