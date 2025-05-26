Администрация Владимира Зеленского определилась со своим внешнеполитическим курсом в отношениях с Москвой. Как утверждает глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, стратегия Киева — «война с Россией на столетия». При этом политик отметил, что офис Зеленского будет препятствовать любым мирным шагам.

«Заканчивать войну киевский режим не собирается даже в случае перемирия и прекращения огня. Киевский режим закладывает стратегию войны на столетия, к чему готовит население», — отметил он в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».

Медведчук добавил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо провести денацификацию и привлечь к суду главаря киевского режима вместе с его командой за те «идиотские» идеи, которые, по его словам, были навязаны мирному населению после избрания Зеленского.

Политик также выразил убеждение, что нежелание Киева участвовать в мирных переговорах и заключать прочный мир продиктовано опасением, что такой процесс неизбежно приведёт их к судебному разбирательству.