Владимир Зеленский не может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Киев никогда не имел собственного плана прекращения боевых действий, а смысл работы украинской дипломатии заключается в продаже войны против России и объединения максимально возможного количества стран против неё.

Медведчук указал, что киевскому режиму неизвестны вопросы компромиссов, уступок, взаимных договорённостей и поиска совместной выгоды.

«Все публикации западных СМИ это подтверждают, но не акцентируют на этом внимание. Так, высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что на Банковой не поняли идею меморандума между Киевом и Москвой, о котором говорили Путин с Трампом. И что «никто не знает, что это такое, в чём причина этого и почему это важно», — приводятся слова Медведчука на сайте «Другой Украины».

Зеленский же в течение всего конфликта пытается протолкнуть свои ультиматумы, не обращая внимания на реальную политическую и военную ситуацию. Ни он сам, ни его приспешники не умеют говорить языком дипломатии, отметил Медведчук. По его словам, хамство давно стало частью стиля управления режима, а «недалёкий криворожский гопник» не понимает, что с помощью диалога можно спасти сотни тысяч жизней.

Вместе с тем главная причина для переговоров с Россией, согласно словам Медведчука, это не хамство или отсутствие профессионализма, а банальная жадность, повлёкшая за собой небывалую коррупцию. Глава «Другой Украины» считает, что Зеленский недоговороспособен.

«Чем больше он жалуется на Россию, чем больше он обвиняет ее и демонизирует, тем больше денег он извлекает из этой ситуации. Украина превратилась в мировой хаб отмывания коррупционных денег, и Зеленский это прекращать не намерен, несмотря на массовую гибель и страдания украинского народа», — подчеркнул Медведчук.