Медведчук объяснил, почему «недалёкий криворожский гопник» из Киева не хочет договариваться с РФ
Медведчук: У Киева никогда не было профессионального плана прекращения боёв
Виктор Медведчук, Владимир Зеленский. Обложка © РИА Новости / Стрингер, © Gettyimages / Paula Bronstein
Владимир Зеленский не может вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Киев никогда не имел собственного плана прекращения боевых действий, а смысл работы украинской дипломатии заключается в продаже войны против России и объединения максимально возможного количества стран против неё.
Медведчук указал, что киевскому режиму неизвестны вопросы компромиссов, уступок, взаимных договорённостей и поиска совместной выгоды.
«Все публикации западных СМИ это подтверждают, но не акцентируют на этом внимание. Так, высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что на Банковой не поняли идею меморандума между Киевом и Москвой, о котором говорили Путин с Трампом. И что «никто не знает, что это такое, в чём причина этого и почему это важно», — приводятся слова Медведчука на сайте «Другой Украины».
Зеленский же в течение всего конфликта пытается протолкнуть свои ультиматумы, не обращая внимания на реальную политическую и военную ситуацию. Ни он сам, ни его приспешники не умеют говорить языком дипломатии, отметил Медведчук. По его словам, хамство давно стало частью стиля управления режима, а «недалёкий криворожский гопник» не понимает, что с помощью диалога можно спасти сотни тысяч жизней.
Вместе с тем главная причина для переговоров с Россией, согласно словам Медведчука, это не хамство или отсутствие профессионализма, а банальная жадность, повлёкшая за собой небывалую коррупцию. Глава «Другой Украины» считает, что Зеленский недоговороспособен.
«Чем больше он жалуется на Россию, чем больше он обвиняет ее и демонизирует, тем больше денег он извлекает из этой ситуации. Украина превратилась в мировой хаб отмывания коррупционных денег, и Зеленский это прекращать не намерен, несмотря на массовую гибель и страдания украинского народа», — подчеркнул Медведчук.
Напомним, накануне исполнилось шесть лет со дня инаугурации Зеленского. 20 мая 2019 года он обещал, что украинцы больше не будут плакать, что боевые действия в Донбассе прекратятся, а Киев сядет за стол переговоров с Донецком и Луганском. Однако его приход к власти обернулся трагедией. В Сети появилось видео к шестилетию «правления» Зеленского ролик, в котором судьбы простых украинцев действительно изменились, но не так, как они представляли. Бывший премьер Украины Николай Азаров в разговоре с Life.ru подвёл итоги правления Зеленского, отметив, что трагедия Украины. А по словам действующего депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, главный итог правления Зеленского — реализация проекта «Украина – Антироссия»