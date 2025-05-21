Трамп сообщил Зеленскому, что договариваться с Россией ему придётся самому

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и представителями европейских стран выразил мнение, что Киев и Москва должны прийти к договорённости сами. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, американский лидер выразил свою позицию вскоре после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он дал понять, что Вашингтон не будет активно поддерживать инициативы ЕС по ужесточению санкций против РФ.