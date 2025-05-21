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Регион
21 мая, 00:33

Трамп сообщил Зеленскому, что договариваться с Россией ему придётся самому

NYT: Трамп сказал Зеленскому, что Киев и Москва должны договориться сами

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и представителями европейских стран выразил мнение, что Киев и Москва должны прийти к договорённости сами. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, американский лидер выразил свою позицию вскоре после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он дал понять, что Вашингтон не будет активно поддерживать инициативы ЕС по ужесточению санкций против РФ.

«В результате Европа сейчас движется в сторону новых санкций, а Соединённые Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и наладить более тесные отношения с Россией», — говорится в статье.

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Напомним, хозяин Белого дома ранее заявил, что Соединённым Штатам следовало оставаться в стороне от украинского конфликта, который должен был стать проблемой Европы. По его мнению, предыдущая администрация США ошибочно решила активно вовлечься в ситуацию. При этом Трамп обозначил «красные линии» по вмешательству Вашингтона в урегулирование конфликта.

Тимур Хингеев
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