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19 мая, 23:44

Трамп: Украинский конфликт должен был оставаться проблемой Европы, а не США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Соединённым Штатам следовало оставаться в стороне от украинского конфликта, который должен был стать проблемой Европы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению республиканца, предыдущая администрация США ошибочно решила активно вовлечься в ситуацию. Это привело к чрезмерному участию Вашингтона в финансировании и поддержке Киева.

«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались. — Прим. Life.ru), потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», — сказал хозяин Белого дома.

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Ранее сообщалось, что Трамп воздерживается от введения новых санкций против России, надеясь на дипломатический прогресс в урегулировании ситуации на Украине. По мнению президента США, дополнительные ограничения могут усложнить переговорный процесс. Он также отметил, что оценит усилия Киева по прекращению конфликта в течение нескольких недель. Американский лидер добавил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский склонен к завершению конфликта, но вести дела с ним непросто.

Антон Голыбин
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