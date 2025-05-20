Трамп: Украинский конфликт должен был оставаться проблемой Европы, а не США

Соединённым Штатам следовало оставаться в стороне от украинского конфликта, который должен был стать проблемой Европы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению республиканца, предыдущая администрация США ошибочно решила активно вовлечься в ситуацию. Это привело к чрезмерному участию Вашингтона в финансировании и поддержке Киева.

«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались. — Прим. Life.ru), потому что предыдущая администрация решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», — сказал хозяин Белого дома.