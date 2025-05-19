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19 мая, 17:24

Подробности разговора Путина с Трампом раскроют Песков и Ушаков

Путин: О деталях разговора с Трампом позже сообщат Песков и Ушаков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

О деталях телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа расскажут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом в конце выступления перед журналистами заявил глава государства.

«Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков чуть позже разъяснят некоторые детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону», — сказал Путин.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Напомним, что сегодня, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, он длился более двух часов. Глава государства назвал его «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.

Полина Никифорова
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