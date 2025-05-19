Подробности разговора Путина с Трампом раскроют Песков и Ушаков

О деталях телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа расскажут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом в конце выступления перед журналистами заявил глава государства.

«Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков чуть позже разъяснят некоторые детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону», — сказал Путин.