Подробности разговора Путина с Трампом раскроют Песков и Ушаков
Путин: О деталях разговора с Трампом позже сообщат Песков и Ушаков
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О деталях телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа расскажут пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом в конце выступления перед журналистами заявил глава государства.
«Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков чуть позже разъяснят некоторые детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону», — сказал Путин.
Напомним, что сегодня, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, он длился более двух часов. Глава государства назвал его «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.