Трамп пообещал оценить усилия Украины по прекращению конфликта через 2-4 недели

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для достижения договорённостей с Россией по прекращению огня. Комментарий американского лидера прозвучал в ходе его общения с журналистами в Белом доме.

«Я лучше скажу вам это через две недели, потому что я не могу сказать ни да, ни нет. Я смогу ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский склонен к завершению конфликта. Однако при этом Трамп добавил, что вести дела с экс-комиком непросто.