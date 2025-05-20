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19 мая, 23:19

Трамп пообещал оценить усилия Украины по прекращению конфликта через 2-4 недели

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, достаточно ли Украина делает для достижения договорённостей с Россией по прекращению огня. Комментарий американского лидера прозвучал в ходе его общения с журналистами в Белом доме.

«Я лучше скажу вам это через две недели, потому что я не могу сказать ни да, ни нет. Я смогу ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский склонен к завершению конфликта. Однако при этом Трамп добавил, что вести дела с экс-комиком непросто.

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Ранее президент США объяснил, почему не вводит санкции против России. По его мнению, дополнительные ограничения могут только осложнить ситуацию, а у дипломатии есть реальный шанс. После беседы с российским лидером Владимиром Путиным тон Трампа стал заметно мягче, сообщают СМИ. Напомним, что Путин и Трамп провели 2-часовые переговоры. После чего республиканец анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.

Андрей Васильев
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