В Сети активно распространяется ролик, посвящённый 6-летию со дня инаугурации Владимира Зеленского. В 2019 году в своей речи главарь киевского режима обещал, что украинцы больше не будут плакать, что боевые действия в Донбассе прекратятся, а киевские власти сядут за стол переговоров. Но на самом деле его приход к власти обернулся трагедией для многих — таков посыл страшного ролика.

Ролик к 6-летию инаугурации Зеленского. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, а если понадобится, я готов без раздумий потерять свои позиции, чтобы наступил мир», — говорил он.

Ролик начинается с титров на экране — 20 мая 2019 года Зеленский в инаугурационной речи обещал украинцам новую жизнь. И не соврал. Далее показаны судьбы простых украинцев, которые пережили много бед с 2019 по 2025 годы. Заканчивается видео тем, что Зеленский сидит в самолёте и говорит «валим отсюда».

Напомним, 21 апреля 2019 года Зеленский во втором туре победил на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко*. Соотношение голосов составило 73,22% против 24,45%. 20 мая состоялась его инаугурация. Сегодняшние рейтинги экс-комика далеки от тех показателей.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не планирует выводить свои войска с территорий, которые Россия считает новыми регионами. Также главарь киевского режима отметил, что не будет исполнять просьбу Москвы о смене политического курса Киева и не откажется от стремления к членству в НАТО.