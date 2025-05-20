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20 мая, 09:09

СМИ узнали, о чём Зеленский умолял Трампа во время вчерашнего созвона

FT: Зеленский умолял Трампа не отказываться от участия в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом умолял его остаться вовлечённым в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«[Президент России Владимир] Путин рассказывал об итогах разговора более осторожно <...>, в то время как Зеленский умолял президента США не дистанцироваться от усилий по обеспечению мира на Украине», — говорится в публикации издания.

Как утверждают источники газеты, европейские лидеры были «шокированы» отсутствием у Трампа стремления оказывать давление на Россию во время его переговоров с Путиным.

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Напомним, 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». После этого президент США выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в достижении мира на украинской территории.

Наталья Демьянова
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