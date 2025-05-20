СМИ узнали, о чём Зеленский умолял Трампа во время вчерашнего созвона

Владимир Зеленский, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом умолял его остаться вовлечённым в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«[Президент России Владимир] Путин рассказывал об итогах разговора более осторожно <...>, в то время как Зеленский умолял президента США не дистанцироваться от усилий по обеспечению мира на Украине», — говорится в публикации издания.