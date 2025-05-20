Трамп охарактеризовал Путина как «приятного джентльмена»

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «приятного джентльмена». Об этом он заявил, выступая на ужине попечительского совета Центра искусств имени Джона Кеннеди.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сказал хозяин Белого дома.