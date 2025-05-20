Трамп охарактеризовал Путина как «приятного джентльмена»
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «приятного джентльмена». Об этом он заявил, выступая на ужине попечительского совета Центра искусств имени Джона Кеннеди.
«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сказал хозяин Белого дома.
Напомним, 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». Разговор начался с поздравлений главы США, который недавно стал дедушкой в 11-й раз, а продолжился темой урегулирования конфликта на Украине.