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Регион
20 мая, 00:55

Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стали не просто обменом мнениями, а значимым шагом в развитии диалога между двумя мировыми державами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — подчеркнул дипломат.

Мирошник сообщил, что повестка встречи оказалась значительно шире, чем предполагалось. Помимо украинского конфликта, лидеры обсудили общее состояние российско-американских отношений, а также глобальные вопросы, которые затрагивают интересы обеих стран.

Охваченные темы продемонстрировали стремление Москвы и Вашингтона искать общие подходы к важнейшим вопросам международной повестки. Подобный формат общения закладывает основу для возможного сближения позиций в будущем.

Мирошник: Будущий этап переговоров РФ и Украины коснётся прекращения огня
Мирошник: Будущий этап переговоров РФ и Украины коснётся прекращения огня

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в достижении мира на украинской территории. Заявление хозяина Белого дома прозвучало после завершения церемонии подписания одного из американских законопроектов.

Андрей Васильев
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