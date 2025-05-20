Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом стали не просто обменом мнениями, а значимым шагом в развитии диалога между двумя мировыми державами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — подчеркнул дипломат.

Мирошник сообщил, что повестка встречи оказалась значительно шире, чем предполагалось. Помимо украинского конфликта, лидеры обсудили общее состояние российско-американских отношений, а также глобальные вопросы, которые затрагивают интересы обеих стран.

Охваченные темы продемонстрировали стремление Москвы и Вашингтона искать общие подходы к важнейшим вопросам международной повестки. Подобный формат общения закладывает основу для возможного сближения позиций в будущем.