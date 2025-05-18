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Регион
18 мая, 01:10

Мирошник: Будущий этап переговоров РФ и Украины коснётся прекращения огня

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может сосредоточиться на прекращении огня. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам действий киевского режима Родион Мирошник.

«Следующая стадия [переговоров] как раз может коснуться именно вот этих изложенных вариантов — каким образом может [начаться] режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», — отметил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

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Дипломат выразил недовольство текущим подходом Украины к прекращению огня, при котором отсутствуют предварительные условия.

«Создавать условия для того, чтобы Украина усиливала свои фортификации, увеличивала линии соприкосновения, подтягивала войска и получала дополнительное вооружение от британцев и французов — где здесь место миру? Это шаг к новой эскалации через 30 дней», — объяснил Мирошник.

Ранее с аналогичным комментарием выступил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что предстоящие обсуждения сосредоточатся на механизмах прекращения огня, учитывая интересы обеих сторон.

Лия Мурадьян
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