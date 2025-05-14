Чтобы получить настоящие цифры, хорошие социологи задают вопросы, по которым косвенно можно выявить отношение населения к власти во время военных действий. По этим опросам за перемирие выступает до 60% населения Украины. А поскольку Зеленский выступает против, то очевидно, что нарисованные цифры о доверии в 74% — недостоверны и являются ложью.