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14 мая, 13:04

Натянули, как могли: Экс-депутат Верховной рады озвучил реальный рейтинг Зеленского

Олег Царёв заявил, что реальный рейтинг доверия Зеленскому не превышает 20%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Aleksandrovich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Aleksandrovich

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв назвал фикцией результаты украинского социологического опроса, где Владимиру Зеленскому «приписали» рейтинг доверия в 74% в преддверии встречи в Стамбуле. Своим мнением политик поделился в беседе с Life.ru. По словам Царёва, практика проведения опросов во время действующего на Украине режима военного положения заранее вызывает скепсис, ведь люди, как отметил экс-парламентарий, просто испугаются говорить правду.

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Чтобы получить настоящие цифры, хорошие социологи задают вопросы, по которым косвенно можно выявить отношение населения к власти во время военных действий. По этим опросам за перемирие выступает до 60% населения Украины. А поскольку Зеленский выступает против, то очевидно, что нарисованные цифры о доверии в 74% — недостоверны и являются ложью.

Олег Царёв

Собеседник Life.ru добавил, что реальный рейтинг доверия Зеленскому колеблется в районе 15-20%. Это сторонники партии войны, которых в стране становится всё меньше.

В рейтинге доверия украинцев Залужный опередил Зеленского
В рейтинге доверия украинцев Залужный опередил Зеленского

Ранее сообщалось, что Киевский международный институт социологии в преддверии переговоров в Стамбуле «нарисовал» Зеленскому высоченный рейтинг доверия в 74%.

Екатерина Хмелева
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