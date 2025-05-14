На Украине Зеленскому «нарисовали» рейтинг доверия в 74% в преддверии встречи в Стамбуле

Опрос, как утверждается, проводился с 2 по 12 мая среди более тысячи жителей Украины, проживающих на подконтрольной территории.

Ранее рейтинг Владимира Зеленского демонстрировал тенденцию к снижению. В течение 2024 года уровень доверия к нему колебался в диапазоне 60–65%, а в некоторых опросах опускался ниже 60%, что объяснялось затянувшимся конфликтом, социально-экономическими трудностями и ростом общественного недовольства. Так, по данным социологической службы «Социс», бывший главком украинской армии Валерий Залужный и вовсе занял первое место в рейтинге доверия граждан, опередив Зеленского.