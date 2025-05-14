На Украине Зеленскому «нарисовали» рейтинг доверия в 74% в преддверии встречи в Стамбуле
КМИС: Рейтинг Владимира Зеленского в первой половине мая вырос на 5%
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Рейтинг доверия Владимиру Зеленскому в первой половине мая 2025 года вырос до 74%, утверждает Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно данным опроса, 22% респондентов выразили недоверие главе государства. В предыдущем исследовании уровень доверия составлял 69%, недоверия — 24%.
Опрос, как утверждается, проводился с 2 по 12 мая среди более тысячи жителей Украины, проживающих на подконтрольной территории.
Ранее рейтинг Владимира Зеленского демонстрировал тенденцию к снижению. В течение 2024 года уровень доверия к нему колебался в диапазоне 60–65%, а в некоторых опросах опускался ниже 60%, что объяснялось затянувшимся конфликтом, социально-экономическими трудностями и ростом общественного недовольства. Так, по данным социологической службы «Социс», бывший главком украинской армии Валерий Залужный и вовсе занял первое место в рейтинге доверия граждан, опередив Зеленского.