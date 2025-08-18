ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту
Обложка © ЦОС ФСБ
ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту путём подрыва автомобиля. Кадры операции есть в распоряжении Life.ru.
Автомобиль и показания водителя, в автомобиле которого была найдена взрывчатка. Видео © ЦОС ФСБ
Украинские спецслужбы вновь пытались подорвать Крымский мост, используя автомобиль, начинённый взрывчаткой. На видео робот-манипулятор вскрывает багажник Chevrolet Volt, где спрятана мощная самодельная бомба. На рентгене — индукционная катушка, готовая сработать от малейшей ошибки.
Злоумышленники разработали изощрённый план: машина с бомбой, пройдя транзитом через несколько стран, пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и направлялась в Краснодарский край на автовозе под управлением ничего не подозревающего водителя. Далее автомобиль должны были передать другому шофёру, который, сам того не зная, стал бы смертником на Крымском мосту. План террористов был сорван.
Это уже вторая попытка украинских спецслужб использовать заминированные автомобили для подрыва моста. В апреле на белорусско-польской границе (Брестская таможня) был задержан микроавтобус, перевозивший 500 кг взрывчатки для террористической атаки. Следствие установило: водитель, не подозревавший о грузе, должен был стать невольным «смертником».
Теракты на Крымском мосту происходили дважды. Так, 8 октября 2022 взрыв грузовика на мосту вызвал пожар и частичное обрушение дорожного полотна. Погибли 4 человека. Движение было частично ограничено, ремонт завершили к февралю 2023. 17 июля 2023 атака беспилотных катеров повредила мост. Погибли 2 человека. Организаторами данных атак являлась Украина.