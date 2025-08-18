ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту

Злоумышленники разработали изощрённый план: машина с бомбой, пройдя транзитом через несколько стран, пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и направлялась в Краснодарский край на автовозе под управлением ничего не подозревающего водителя. Далее автомобиль должны были передать другому шофёру, который, сам того не зная, стал бы смертником на Крымском мосту. План террористов был сорван.