Более 580 кг: Белорусские таможенники пресекли ввоз в РФ крупнейшей партии взрывчатки

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии. По информации ведомства, было задержано 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства. преступники хотели отправить его в Россию.

Досмотр грузовика с взрывчаткой. Видео © Telegram / Таможенные органы Беларуси

«580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно, США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», — говорится в сообщении.

Опасный груз следовал через пункт пропуска «Брест» на транспортном средстве Mercedes. На основании системы анализа рисков таможенники направили автомобиль на сканирование с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество — мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим весом более 580 кг. Взрывчатка была скрыта под листами виброшумоизоляции и ДСП, чтобы затруднить её обнаружение служебными собаками. Кроме того, внутренние края кузова автомобиля были обработаны технической смазкой, что также могло служить для маскировки запаха взрывчатого вещества.

Водитель автомобиля был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.