Суд вынес приговор двум пилотам ВСУ, планировавшим теракты в РФ
Украинских пилотов Шиманского и Морозова приговорили к 26 и 22 годам за терроризм
Второй западный окружной военный суд вынес приговор пилотам ВСУ Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые весной прошлого года перелетели границу на гражданских самолётах с бомбами для организации террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса РФ. Об этом сообщает Mash.
Шиманский и Морозов в суде. Видео © Telegram / Mash
Морозов был приговорён к 22 годам лишения свободы, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюремном заключении, а остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Шиманский получил более строгое наказание — 26 лет, из которых пять лет ему предстоит провести в тюрьме, а 11 лет — в колонии, также со штрафом в 1,9 миллиона рублей.
Напомним, 5 апреля 2023 года украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот Александр Морозов пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён. После задержания полковник ВСУ дал подробные показания о планируемых Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. Шиманского задержали в Тульской области. Вскоре оба пилота признали вину в подготовке теракта на территории РФ.
Telegram / Mash