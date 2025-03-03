Суд вынес приговор двум пилотам ВСУ, планировавшим теракты в РФ

Второй западный окружной военный суд вынес приговор пилотам ВСУ Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые весной прошлого года перелетели границу на гражданских самолётах с бомбами для организации террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса РФ. Об этом сообщает Mash .

Морозов был приговорён к 22 годам лишения свободы, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюремном заключении, а остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Шиманский получил более строгое наказание — 26 лет, из которых пять лет ему предстоит провести в тюрьме, а 11 лет — в колонии, также со штрафом в 1,9 миллиона рублей.