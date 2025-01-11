Два пилота ВСУ пошли на сделку с СКР и дали показания о терактах с «грязной бомбой»
Украинские пилоты Шиманский и Морозов признали вину в подготовке теракта
Александр Морозов и Дмитрий Шиманский. Фото © Life.ru / tula.bezformata.com
Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и признали вину в подготовке теракта. Уголовное дело о терроризме в закрытом режиме рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.
«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — сообщили агентству в правоохранительных органах.
Напомним, 5 апреля 2023 года украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот Александр Морозов пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён. После задержания полковник ВСУ дал подробные показания о планируемых Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. Шиманского задержали в Тульской области.