Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет.

Кадры встречи Трампа и Зеленского у Белого дома. Видео © Х / White House

Глава киевского режима на этот раз отказался от чёрного худи и принарядился. Ранее СМИ писали, что в Белом доме специально попросили Зеленского прийти в костюме и галстуке. Перед встречей он написал в соцсетях, что Украина «готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности».