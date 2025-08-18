Мессенджер MAX
18 августа, 17:24

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет.

Кадры встречи Трампа и Зеленского у Белого дома. Видео © Х / White House

Глава киевского режима на этот раз отказался от чёрного худи и принарядился. Ранее СМИ писали, что в Белом доме специально попросили Зеленского прийти в костюме и галстуке. Перед встречей он написал в соцсетях, что Украина «готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности».

В Белый дом приехала украинская делегация и начинают прибывать европейские лидеры
В Белый дом приехала украинская делегация и начинают прибывать европейские лидеры

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского в Овальном кабинете. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС.

Обложка © Х / White House

