Трамп начал говорить о любви к россиянам во время встречи с Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп признался в любви к россиянам. Также он заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта и наступления мира.
«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — сказал Трамп.
Кроме того, Трамп пошутил про отмену выборов на Украине. Американский лидер предположил, что может воспользоваться логикой Зеленского в будущем через три года, то есть отменить выборы из-за военного конфликта.