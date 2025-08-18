Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 августа, 18:11

Трамп начал говорить о любви к россиянам во время встречи с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп признался в любви к россиянам. Также он заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта и наступления мира.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что позвонит Путину после встреч с Зеленским и лидерами ЕС
Кроме того, Трамп пошутил про отмену выборов на Украине. Американский лидер предположил, что может воспользоваться логикой Зеленского в будущем через три года, то есть отменить выборы из-за военного конфликта.

Полина Никифорова
