Трамп начал говорить о любви к россиянам во время встречи с Зеленским

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп признался в любви к россиянам. Также он заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта и наступления мира.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно», — сказал Трамп.